重装系统后怎么还原原来的系统

重装系统后想要还原原来的系统，可以通过以下几种方法实现：

1. 使用系统还原点

若在系统重装前已设立系统还原点，那么只需按下Windows键与R键，打开运行窗口，接着输入“rstrui”指令启动系统还原向导，再挑选预设的还原点进行恢复。此操作不会损害个人文件，但会恢复系统配置及已安装的应用软件。

2. 从系统映像恢复

若您之前已将系统映像的副本（一般存放在外置硬盘上）制作好，那么您可以在“控制面板”里找到“恢复”这一选项，接着选择“高级恢复模式”，通过系统映像来进行全面恢复。这样做可以使整个系统恢复至备份时的状态，包括所有文件和应用程序。

3. 使用Windows.old文件夹

在系统重新安装的过程中，若选择保留原有的文件和资料，系统便会自动生成一个名为“Windows.old”的文件夹。这个文件夹中包含了旧系统所有的文件。用户可以挑选需要复制的文件和程序，或者启动拥有管理员权限的命令提示符，输入“recimg”指令，以此来恢复部分系统设置。

4. 第三方备份还原工具





利用Acronis True Image、EaseUS Todo Backup等备份工具所建立的备份，能够借助这些工具的恢复特性，完成系统的整体恢复。在使用这些工具之前，必须事先制作好相应的恢复启动盘，以备不时之需。

5. 云备份恢复

若您已将系统镜像或关键文件备份至类似OneDrive的云端存储服务，便可在该服务中下载这些文件，并将它们恢复至新的系统环境中。

注意事项：

1) 恢复前建议备份当前重要数据

2) 系统还原需要管理员权限

3) 完整恢复可能需要较长时间

4) 某些驱动程序可能需要重新安装