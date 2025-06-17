cpu天梯图2021最新版

2021年度的CPU性能榜单对于热衷于电脑硬件的朋友们来说，是选择处理器时不可忽视的参考依据。这份图表对市场上流行的桌面级CPU进行了详细的能力排名，使得用户可以快速了解不同型号处理器的性能特点。

天梯图最新版本中，Intel和AMD两大品牌的顶尖产品悉数亮相。Intel方面，展示了第11代的Rocket Lake系列处理器和第10代的Comet Lake系列，这些系列中包含了i3、i5、i7、i9等不同型号的处理器。至于AMD，则展出了基于Zen3架构的Ryzen 5000系列和基于Zen2架构的Ryzen 3000系列。

天梯图上看来，在顶级产品行列，AMD Ryzen 9 5950X和Intel Core i9-11900K位居最上方。至于中高端市场，Ryzen 7 5800X与Core i7-11700K同样处于领先位置。在入门级市场领域，Ryzen 3 3100以及Core i3-10100等性价比较高的产品占据了主导地位。





必须强调的是，天梯图不仅包含了常见的台式电脑CPU，还纳入了部分高性能的便携式处理器和专为工作站设计的处理器。在挑选过程中，用户应当根据自身的实际需求，全面考虑包括预算、使用目的以及平台兼容性在内的多个重要因素。

该天梯图每月都会更新，主要目的是呈现最新的市场价格波动和性能测试数据。在此提醒用户，在购买产品之前，一定要查看最新版的天梯图，并且参考详细的评测报告，进行全方位的分析和决策。