photoshop官方免费版

Adobe Photoshop享有全球顶尖图像处理软件的美誉，备受设计师与摄影师的喜爱。不过，许多人或许并未意识到，Adobe官方平台提供了免费的试用服务。只要用户登录Adobe Creative Cloud的官方网站，就能下载并免费试用Photoshop，全面体验其所有功能，试用期限可达7天之久。不过需要注意的是，试用期结束后需要订阅才能继续使用。

若想试用Photoshop的免费版，请前往Adobe的官方网站，并创建一个Creative Cloud账户。接着，进入下载页面，挑选Photoshop进行下载，系统便会自动启动安装程序的下载。下载完毕后，用户便能使用图层、蒙版、滤镜等工具，享受到全面的专业级服务。请注意，七天之后，该体验版本将会自动转变为付费模式。若您不打算继续使用，务必记得在试用期结束之前取消订阅。





为了满足预算有限的用户需求，Adobe推出了Photopea这一款免费的在线图像编辑工具，它的功能和界面与Photoshop极为接近。同时，GIMP这款开源的免费图像处理软件同样能够满足基本的修图要求。若只是进行基础的图片编辑，利用Canva、Fotor等在线平台也是一个不错的选择。