追求电脑系统纯净度的用户在挑选下载来源时，务必仔细思考。以下是一些信誉良好、提供清洁系统下载的网站。

MSDN我告诉你（）是个广为人知的热门系统下载网站，在这里，你可以轻松获取微软官方发布的原版ISO镜像文件。这些文件包括Windows各个版本的系统以及Office办公软件。网站上的资源都是未经任何修改的，完美保留了微软官方的原始风格。

微软的官方网站，即，是获取Windows系统信息的最佳渠道。在这里，用户可以轻松下载Windows 10/11的安装工具，然后利用这些工具制作出纯净的U盘启动盘。

接下来，作为MSDN我向您推荐的更新版本，在界面设计上更贴近现代审美，同时依旧提供原版系统镜像的下载服务，且资源完整性已通过严格审查和确认。





网站上的资源包括Windows系统的最新预览版和正式版下载，用户可以自由选择需要的系统组件，进行个性化的下载定制，以此来确保系统的纯净。

Linux用户在各大发行版的官方网站上能够轻松获取原版系统镜像，例如Ubuntu（官网：）和CentOS（官网：）等。这些网站提供的ISO文件均进行了数字签名验证，从而保障了它们的安全性。

挑选下载渠道时，要注意以下几点：该平台是否支持验证码功能，比如SHA1或MD5；资源是否源自官方渠道；是否存在软件捆绑或篡改的风险；用户对其的评价如何。建议在下载完成之后，立刻对镜像文件进行完整性校验，确保安装的系统干净无杂质。