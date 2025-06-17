广州surface维修网点地址

广州是Surface设备维修服务的热门城市，其中，市中心的多个维修中心星罗棋布。具体而言，这些维修点主要集中在几个重要的商业区域。接下来，我将一一列举一些Surface官方授权维修网点的具体地址。

1. 天河区维修点：

位于广州天河区的天娱广场，具体在东塔楼的12层，地址是天河路625号，而1206室正是位于此处。

营业时间：周一至周日 10:00-20:00

2. 越秀区维修点：

广州市越秀区中山五路219号，这个地址是中旅商业城的家，它正好处在那栋楼的第16层，而具体的房间编号是1602。

营业时间：周一至周六 9:00-18:00

3. 海珠区维修点：

地址：广州市海珠区新港中路397号TIT创意园A1栋3楼

4. 白云区维修点：





广州市白云区机场路1388号，位于百信广场西区B座，具体到七楼，再往七零九室即可找到。

营业时间：周一至周日 10:00-22:00

维修注意事项：

建议提前电话预约，避免排队等候

携带购买凭证和保修卡

官方维修点提供原厂配件和专业检测服务

过保设备也可维修，但需自费

广州市交通便捷，建议您挑选离住处较近的维修点。有些维修点周末也照常营业，这对上班族来说非常方便，让他们能更轻松地处理设备维修。维修所需时间因故障情况而异，通常情况下，遇到小问题当天就能修好并取回。