cpu处理器最新排名

这里是2023年第四季度的全球CPU处理器性能排行榜，这份排行榜是通过收集PassMark、Geekbench等知名测试平台的数据，经过精心整理编制而成的。

桌面端处理器排名

AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX这款处理器，搭载了64个核心和128个线程，采用Zen3架构进行设计，其综合性能评分高达78,450分。

这款Intel Core i9-13900KS处理器基于Raptor Lake架构设计，拥有8个高性能核心和16个高效能核心，合计32个线程。它在单核性能上表现出色，堪称同类产品中的佼佼者。

AMD Ryzen 9 7950X3D这款处理器，它拥有16个核心和32个线程，运用了3D V-Cache技术——在游戏性能上表现得非常出色。

移动端处理器排名

AMD Ryzen 9 7945HX，这款笔记本处理器，配备了16个核心和32个线程，采用Zen4架构设计，稳居笔记本处理器排行榜的顶端位置。

Intel Core i9-13980HX这款处理器，内含8个性能核心和16个能效核心，合计达到32个线程——它在处理速度上表现得非常出色。

3. MacBook Pro搭载的专用处理器——苹果公司推出的M2 Max芯片（该芯片集成了12核心的CPU和38核心的GPU）。

服务器处理器排名

AMD的EPYC 9654型号处理器，搭载了96个核心，并支持192个线程，基于Genoa架构设计，是数据中心理想的选择。

Intel Xeon Platinum 8490H这款处理器，配备了60个核心，120个线程，无疑是单路处理器中的佼佼者。

新兴技术趋势

台积电3nm工艺量产：苹果A17 Pro/M3系列首发

Chiplet设计普及：AMD/Intel下一代产品均采用

AI加速单元：NPU成为x86/ARM处理器标配

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