win10无限重启按f2教程

当Windows 10系统频繁出现重启现象，并在屏幕上提示需按下F2键时，这种情况往往表明系统核心文件受损，亦或是硬件部分出现了故障。以下是一些具体的解决办法：，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，

1. 首先尝试进入安全模式

在启动过程中看到提示按F2时立即按下

请点击“疑难解答”选项，随后挑选“高级选项”，再点击“启动设置”按钮，最终进行“重启”步骤。

重启后按F4进入安全模式

2. 安全模式下进行修复

打开命令提示符（管理员）

依次执行以下命令：

sfc /scannow

禁止在在线状态下进行清理图像和恢复健康操作。

chkdsk /f /r

拔下所有外接设备（U盘、移动硬盘等）

取出内存条用橡皮擦清洁金手指





检查硬盘连接线是否松动

4. 恢复或重装系统

创建系统恢复U盘

进入恢复环境选择"重置此电脑"

选择保留或删除个人文件

如果重置失败，则需要完全重装系统

5. 预防措施

定期创建系统还原点

安装可靠的杀毒软件

避免非正常关机

定期清理系统垃圾文件

若上述方法不能排除故障，则可能是主板或其他硬件存在故障，这时建议您联络专业维修人员来进行检查。