申请终止QQ空间的使用，用户必须按照官方规定的步骤操作，可以通过访问QQ空间官方网站或使用手机应用程序来完成。在进入设置界面后，应当寻找并点击“注销QQ空间”这一功能，随后系统会弹出一个窗口，提醒用户仔细阅读注销过程中需要注意的事项，这些注意事项涵盖了数据删除后无法恢复、黄钻服务将一并停止等内容。

在您申请账户取消之前，请务必将您宝贵的照片、日记以及留言板上的资料进行备份。您可以在电脑的“我的空间”中找到“日志/相册”这一选项，然后逐个进行导出；或者利用QQ空间提供的“一键打包下载”服务。另外，手机客户端也允许您挑选需要下载的内容，并将其保存在本地。





提交关闭申请后，系统将进入一个为期14天的冷静阶段。在这段时间里，用户可以随时取消注销申请；如果未在规定时间内完成登录确认，系统将自动执行注销流程。一旦成功关闭，好友将无法再访问你的个人空间查阅信息，不过你的QQ账号的其他功能依旧能够正常运作。

若遇到难以关闭的状况，需仔细排查原因，可能是由于以下几种情况：一是空间内可能存在未处理的违规信息；二是账号可能正遭遇异常状态；三是可能是近期有修改密码或更换设备登录的操作。建议您及时联系QQ客服95017，寻求专业帮助以解决异常问题。关闭服务后，若要再次启用，必须经过30天的冷静期，然后通过访问QQ空间官方网页，提交相应的申请，方可恢复使用权限。