北京科兴疫苗最新消息

我国自主研制的疫苗中，北京科兴疫苗的最新研究动态受到了广泛关注。根据国家卫健委最新发布的通报，科兴疫苗的第三剂加强针临床试验已圆满结束。研究结果显示，接种第三剂疫苗后，中和抗体水平明显上升，对变异病毒株的防护效果也有所提升。目前，全国多个地区已启动第三剂疫苗接种工作。

科兴疫苗在安全性上表现不错，不良反应的发生率并不高，主要症状是接种点疼痛和身体乏力等轻微不适。国家药品监督管理局对疫苗的持续跟踪监测表明，其安全性数据与之前的临床试验结果是一致的。最新的实验室研究针对奥密克戎变异株进行了分析，结果显示，接种三剂科兴疫苗后，对于重症的保护效果仍然很高。





在产能上，科兴生物公布，其新冠疫苗的年产量成功跨越了20亿剂大关。至2022年年底，科兴疫苗已分发至全球40余个国家与地区，累计输送量超过28亿剂。在冷链运输方面，科兴疫苗能在2至8摄氏度的标准冷链条件下储存与运输，这一特性为资源较为有限的地区提供了极大的接种便利。

最近的研究表明，采用不同途径的免疫增强措施（包括初次接种灭活疫苗，以及加强免疫时采用其他技术路线的疫苗）可以提供更为显著的免疫效果。专家们建议，在完成两剂科兴疫苗的基础免疫后，第三剂加强免疫可以选用重组蛋白疫苗，或者腺病毒载体疫苗。国家疾病预防控制中心强调，即便已经接种了疫苗，个人仍需严格遵守防护措施，诸如持续佩戴好口罩、保持恰当的社交距离等，这些基本的防护措施绝不能有任何松懈。