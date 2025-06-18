小白系统u盘装机教程

请准备一个至少8GB容量的U盘，最好选用USB3.0或更高版本的接口，以便享受更高效的读写速度。接着，下载Windows系统的镜像文件，格式为ISO，可以从微软官方网站或信誉良好的第三方平台进行下载。下载完毕后，您需要制作一个启动盘，这里推荐使用Rufus或UltraISO等专业的制作工具。

启动Rufus程序，将U盘插入电脑。程序会自动检测到U盘。在“设备”选项中找到U盘，然后在“引导类型选择”区域点击“选择”按钮。接下来，挑选已经下载好的ISO镜像文件。根据个人电脑的配置，在“分区类型”中选择MBR或GPT，对新电脑来说，推荐选择GPT。在“文件系统”选项中，选择NTFS。最后，“簇大小”保持系统默认设置即可。请按照预设的选项进行设置，完成后点击“开始”按钮，耐心等待制作过程结束。

完成制作后，把U盘插进打算安装操作系统的电脑里。启动电脑时，要连续按F12键或者Delete键（不同品牌的主板快捷键可能不同），进入BIOS设置界面。然后在启动项里把U盘设置为首选启动设备，保存好设置，再重新启动电脑。

进入系统安装页面，需先挑选语言、设定时区和键盘布局，随后点击“立即安装”。接下来，输入产品序列号，或者选择“暂无序列号”。然后，挑选您希望安装的Windows版本。在“选择安装类型”的页面中，请选择“自定义安装：仅安装Windows”。

在分区界面，建议您先清除现有的所有分区，然后点击“新建”来创建新的分区。通常情况下，我们推荐为系统盘分配100GB以上的存储空间。完成主分区的选择后，接着点击“下一步”按钮，安装过程便可以开始了。在安装过程中，电脑可能会多次自动重启，在此期间，请确保不要取出U盘或切断电源。

安装完毕后，进入系统设置页面，按照提示进行操作，设置用户名、密码和网络连接等。完成这些后，转到桌面，安装必要的驱动。这可以通过Windows Update自动更新，或者使用主板厂商提供的驱动安装包来完成。系统安装完成后，建议立刻创建一个系统还原点，以便日后能够恢复使用。