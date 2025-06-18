u盘pe系统安装步骤图解

请准备一个至少拥有8GB存储空间的U盘，最好选择支持USB3.0接口的快速U盘。另外，您还需要下载一个PE系统镜像文件，推荐使用微PE工具箱、老毛桃或者大白菜等备受欢迎的PE系统工具。同时，别忘了下载Rufus或UltraISO等U盘启动盘制作软件。

将U盘插入电脑的USB端口，记得先备份U盘中的重要资料。启动Rufus软件，在设备选择界面挑选你的U盘。然后，点击“选择”按钮，寻找已下载的PE系统ISO镜像文件。根据电脑的启动模式，确定采用“MBR”或“GPT”作为分区格式。最后，选择“FAT32”作为文件系统类型。最后，点击"开始"按钮，耐心等待制作过程完成。

电脑组装完毕，现在请重新启动。启动过程中，请持续按下F12或ESC键（按键类型可能因主板型号而异），这样做是为了进入启动选项菜单。在菜单中，选择U盘启动项，一般能识别出USB图标或U盘的品牌标识。成功进入PE系统后，您可以在桌面上找到多种工具软件，比如分区软件和系统安装工具等。

在安装操作系统之前，必须先使用DiskGenius软件对硬盘进行分区操作。接着，启动Windows安装向导程序，并挑选出已经下载好的系统镜像文件。按照系统提示，确认安装的磁盘位置和系统版本，然后静候安装进程的完成。通常情况下，这一步骤大约需要花费20到40分钟的时间，具体时长会根据您的硬件配置情况有所不同。

安装完毕后，请将U盘取出，随后系统将自动重启并切换至新安装的操作系统。首次开机时，系统将自动执行初始化配置，您只需依照屏幕提示进行操作，即可开始使用。此PE系统不仅适用于系统安装，还具备数据恢复、硬盘检测等维护功能。建议您保留此U盘中的PE系统，以备不时之需。