电脑维护时，制作一个用于系统重装的U盘是一项常规任务。得先确保U盘的容量至少有8GB，而且最好是选择知名品牌的U盘。此外，在开始制作U盘之前，一定要把U盘上的数据备份好，因为接下来的格式化步骤会把所有数据都清除掉。

常见的系统镜像制作软件包括微软官方发布的Media Creation Tool、Rufus和UltraISO等。若您计划安装Windows系统，建议您直接访问微软的官方网站，下载最新版的镜像文件。使用Rufus工具时，您首先应选择U盘作为目标存储介质，然后挑选合适的系统镜像文件。关于分区格式，我推荐您选用MBR，这是因为它与老式的BIOS系统能够良好配合；此外，GPT也是一个不错的选择，因为它与UEFI系统更为适配。至于文件系统，NTFS无疑是一个明智之选。

完成制作后，请记得在电脑的BIOS设置里把U盘设置为首选启动设备。不同品牌的电脑进入BIOS的步骤各异，可能需要按下Del、F2、F12等不同的快捷键。为了确保启动时的兼容性更佳，请在启动菜单里挑选带有UEFI标志的启动选项。





在系统重装之前，一定要对重要的资料进行备份，包括但不限于文档、图片以及软件的激活码。如果电脑是品牌机，最好提前记录下硬件的驱动信息，或者下载相应的驱动程序。在安装过程中，用户可以选择保留现有的文件，也可以选择完全格式化。为了构建一个更加纯净的系统环境，我们建议选择全新安装的方式。

在Linux系统里，操作步骤和之前差不多，不过我个人更偏爱用Etcher这样的开源软件，因为它们和Linux发行版的兼容性更好。在安装Linux系统的过程中，一定要留意分区策略，最好是单独设立一个/home分区，这样做对后续的维护和管理工作大有裨益。