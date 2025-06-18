u盘装win10系统教程图解

准备工作需准备：一个容量超过8GB的U盘，保证电脑正常运作，还要获取Windows 10系统的ISO镜像文件。接着，下载微软官方推出的MediaCreationTool工具，启动后，选择“为其他电脑制作安装盘”的功能，然后依照屏幕上的指示进行操作，制作成可启动的U盘。

将U盘插入电脑，别忘了备份里面的数据，因为接下来的格式化操作会清空所有内容；然后打开MediaCreationTool软件；接下来，选择你需要的语言、版本和系统架构，比如64位或32位；再选“U盘”作为存储介质；最后，静心等待工具下载系统文件并写入U盘，这一过程大概需要10到30分钟。

设置BIOS启动顺序需要这样做：首先，把做好的启动U盘插到要安装操作系统的电脑上。接着，在开机时，要一直按F12键或者Del键，这样才能进入BIOS设置（不同品牌的主板可能需要按不同的键）。进入BIOS之后，找到Boot选项，然后把U盘设为首选启动设备。完成设置后，记得保存并退出，然后重新启动电脑。





启动电脑U盘，随后屏幕上出现Windows安装界面，此时需挑选合适语言、时间格式和键盘布局；点击“立即安装”按键，随后输入产品序列号或者选择“暂无产品序列号”；接着挑选想要安装的Windows版本，并确认接受使用许可；选择“自定义安装：仅安装Windows”，并确定安装路径（建议先删除所有现有分区，再新建分区）；安装过程中，电脑会自动重启多次，直到安装完毕。

安装完成之后，请按照提示来设置用户名、密码和隐私选项。建议您在安装结束后立即更新系统补丁，并安装所有必要的驱动程序。整个过程大约需要30到60分钟，但实际所需时间会因电脑配置的不同而有所差异。请务必提前备份您的关键数据，因为安装过程中系统盘的数据将会被清除。