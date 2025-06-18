当电脑系统遇到故障时，对系统进行修复是普遍采取的措施。以下列举了几种常见的系统修复手段，您可以根据实际情况挑选合适的方法：

1. 使用Windows自带的修复工具

Windows系统内置了多种修复功能：

在设置菜单中，找到并点击“更新和安全”，接着选择“疑难解答”，再点击“其他疑难解答”，这样系统便会自动进行常见问题的检测与修复。

运行“系统文件检查器”程序，通过在管理员模式的命令提示符界面输入“sfc /scannow”，能够对系统文件进行扫描并完成修复。

执行“部署映像服务和管理”指令：键入“DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth”以恢复系统映像。

2. 使用系统还原点

如果之前创建过系统还原点：

在搜索框中输入"创建还原点"

选择"系统保护"选项卡

点击"系统还原"按钮

选择可用的还原点进行还原

3. 重置此电脑

Windows 10/11提供重置功能：

在设置中选择"更新和安全"-"恢复"

选择"重置此电脑"选项

可以选择保留文件或完全清除

按照提示完成重置过程

4. 使用安装介质修复





如果有Windows安装U盘或光盘：

插入安装介质并启动

选择"修复计算机"而不是安装

可以选择启动修复、系统还原等多种工具

5. 高级启动选项

对于严重故障：

强制关机3次进入高级启动

或按住Shift键点击重启

选择"疑难解答"-"高级选项"

可以尝试启动修复、命令提示符等

注意事项：

重要数据提前备份

确保有足够电量或连接电源

修复过程可能需要较长时间

某些修复可能需要管理员权限

若上述手段均不能解决难题，那么或许有必要重新部署操作系统。对于不太懂得如何操作的伙伴们，最好还是去寻找专业的技术帮助。此外，在日常生活中，不妨定期设立系统还原点，这样一旦遇到问题，就能迅速恢复。