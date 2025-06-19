win10重装系统u盘启动

制作Windows 10系统安装U盘，首先需要准备一个容量不少于8GB的U盘。然后，下载微软官方发布的Media Creation Tool工具，并启动它。在工具界面中，挑选“为其他电脑创建安装盘”这一选项。接下来，将U盘插入到电脑中，并选择制作启动盘的功能。在此操作中，U盘会进行格式化处理，因此请记得提前备份U盘中的重要数据。

制作完毕后，将U盘插入需重装系统的电脑。启动电脑时，需按下指定按键进入BIOS设置（不同品牌的主板按键可能有所区别，通常为F2、Del、F12等）。进入BIOS后，找到启动选项，将U盘设置为首选启动设备。完成设置后，保存并重启电脑。

启动设备后，系统会自动跳转到Windows安装界面，用户需完成语言和输入法的配置，并点击“立即安装”按钮。然后，用户需输入产品序列号，或者选择跳过这一环节。在继续之前，务必认真阅读并同意用户许可协议。接下来，在安装选项中，需选择“自定义：仅安装Windows（高级）”，并挑选合适的磁盘分区用于系统安装。建议您先移除现有的磁盘分区，随后再设立新的分区，然而这种做法将会导致磁盘内所有数据被清除。





安装完成，电脑便会自动开启。在启动初期，用户需要完成一些基础设置，比如挑选所在地区、设置键盘布局，还有创建用户账户。建议用户创建一个本地账户，尽管微软推荐使用Microsoft账户登录，但用户完全可以选择跳过这一步骤。网络和安全设置完成后，用户就能进入全新的Windows 10操作系统了。

系统重装完成后，得赶紧装上必要的驱动程序，这可以通过Windows Update自动完成，或者使用主板制造商提供的驱动光盘，亦或是直接从官网下载。这一环节做好之后，接着安装一些常用的软件和必须的安全防护软件，这样，一个全新的操作系统就准备好了。