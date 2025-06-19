本地磁盘c满了怎么清理

C盘存储空间不足，系统运行速度会变慢；在极端状况下，还可能影响到用户的使用。以下是一些实用的清洁技巧：，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，

1. 磁盘清理工具

利用系统内置的磁盘清理程序，我们能够简便地完成磁盘的清理工作。只需在C盘位置右击鼠标，然后从“属性”菜单中选取“磁盘清理”这一选项。按照后续步骤，你可以选择删除诸如临时文件和回收站内的数据等文件类型。执行完这些步骤后，你将成功释放出数GB的存储空间。

2. 转移大型文件

在检查C盘存放的大文件时，务必留意“下载”、“文档”、“桌面”等目录。对于那些很少打开的、体积较大的视频、图片等文件，应将其转移到其他磁盘分区或外部存储设备中。

3. 卸载不常用程序

进入“控制面板”，选择“程序和功能”，然后根据文件大小对已安装的软件进行排序，随后移除那些体积较大且日常使用较少的应用程序。特别是某些游戏和专用软件，它们往往占用较多的存储空间。

4. 清理系统更新备份

在磁盘清理软件里，选择“清理系统文件”这一选项，然后对“Windows更新清理”这一项进行勾选。这样做可以移除那些不再使用的系统更新文件，通常这样做能够显著增加数GB的磁盘空间。

5. 移动虚拟内存





C盘被设置为虚拟内存的默认存储区域，若需调整其存放位置，请按照以下步骤操作：先右键点击“我的电脑”，选择“系统属性”，然后进入“系统属性”窗口中的“高级系统设置”，点击“性能”标签页，再切换至“高级”选项卡，最后点击“更改”按钮进行虚拟内存存放位置的修改。您可以将虚拟内存转移到系统内的其他分区。

6. 关闭休眠功能

若您选择不激活休眠功能，需以管理员权限启动命令行程序，然后输入“powercfg -h off”，此步骤可释放出与内存大小相匹配的存储空间。

7. 清理应用缓存

不少软件会将缓存数据保存在C盘。用户只需进入常用软件的设置界面，就能找到清除缓存的功能。同时，养成定期清理缓存的好习惯也是十分必要的。

8. 使用专业的清理工具

CCleaner这类软件能够对系统中的多余文件进行更深入的检查，然而，在使用其注册表清理功能时，我们必须格外小心。

定期进行这样的整理工作，可以显著减少C盘空间短缺的可能性。我们建议每个月至少对C盘的使用状况进行一次审查，保证至少保留10%的空闲空间，这样做才能保证系统的运行保持顺畅。