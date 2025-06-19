自己配置一台电脑清单

自行搭建电脑能够更精准地满足个人特定需求，并且有助于降低成本。在此，我们提供了一份详尽的电脑配置列表，该列表适用于多种办公、休闲以及轻度游戏场景。列表中会详细展示所有必需的硬件和可选的配件，并附上相应的价格参考范围。

这款处理器的型号为AMD Ryzen 5 5600G，其价格大约位于1200元左右。

6核12线程，集成Radeon显卡

性能均衡，适合办公和轻度游戏

无需额外购买显卡

2. 主板：B550M主板（约600-800元）

支持PCIe 4.0

带M.2接口

建议选择华硕、微星等品牌

内存容量为16GB，采用DDR4标准，工作频率为3200MHz，价格大约在300元左右。

双8GB组成双通道

品牌可选金士顿、威刚等

这款固态硬盘的存储空间达到500GB，运用了NVMe技术，价格大概在250元至300元之间。

推荐三星980、西部数据SN570

系统盘建议选择有缓存的型号

5. 机械硬盘：1TB 7200转（可选，约250元）

用于存储大量文件

希捷、西部数据均可





6. 电源：500W 80Plus铜牌（约300元）

安钛克、航嘉等品牌

留出升级空间

7. 机箱：中塔机箱（约200-400元）

注意散热和扩展性

先马、乔思伯等品牌

8. 散热器：原装散热器即可

如需更好散热可加装塔式散热（约100-200元）

这款显示器的屏幕大小为24英寸，画质清晰度可达1080P，采用了IPS面板技术，其售价大约介于800至1200元之间。

AOC、飞利浦等品牌

建议选择75Hz以上

10. 键鼠套装：无线键鼠（约100-200元）

罗技、雷柏等品牌

总预算大约在五千到六千元左右。这样的配置能够确保办公软件的流畅运行，同时也能轻松播放4K高清视频，还能畅快地玩英雄联盟等游戏。如果想要获得更出色的游戏体验，可以考虑添加一块独立显卡，比如RTX 3060。在组装电脑的过程中，一定要做好静电防护措施，并且建议观看一些装机教程视频。在挑选配件的时候，可以对比一下不同电商平台的报价，然后优先选择那些能够提供售后服务的购买渠道。