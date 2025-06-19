如何用u盘重装电脑系统

1. 准备工作

8GB以上容量的U盘

需要安装的系统ISO镜像文件

一台可以正常使用的电脑

备份重要数据

2. 制作启动U盘

请先下载Rufus或UltraISO等工具，然后将U盘插入电脑。打开软件，挑选下载好的系统ISO文件，并检查目标设备是否已正确设置为U盘。接下来，点击“开始制作”按钮。在此过程中，U盘将会被格式化，因此请务必确认U盘内没有保存任何重要数据。

3. BIOS设置

将制作好的启动U盘插入至需重装系统的电脑，开机后，需持续按下Delete键或F2键，以便进入BIOS设置页面。在BIOS的启动选项里，需将U盘设定为首要启动设备。设置妥当后，别忘了保存修改并退出设置页面。

4. 开始安装





电脑能够从U盘启动，并直接跳转到安装界面。用户需要根据提示操作，选择语言和键盘布局等个性化设置。当进入分区选择环节时，建议用户先清除原有的分区，然后创建新的分区。同时，还需特别注意，确保所选择的安装路径是正确的硬盘。

5. 完成安装

系统将自动执行安装任务，在此过程中，电脑可能需要反复重启。安装结束后，用户需设定用户名、密码等基本信息。最终，一定要确保安装了所需的驱动软件。

6. 注意事项

确保电源稳定，避免安装过程中断电

提前准备好网卡驱动，以防安装后无法上网

建议在安装前记录原有系统的产品密钥