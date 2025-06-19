win10安装卡在连接网络

若在Windows 10安装环节遇到“联网”环节停滞不前，可以试试以下几种办法：先试试重启电脑，然后检查网络是否通畅，再试试切换到另一个网络环境，最后，不妨考虑重新安装操作系统。

1. 跳过网络连接

在安装界面的左下角，您会看到“无网络连接”这一选项，这个选项适合那些使用Windows 10 21H2或更高版本的用户；此外，您还可以选择点击“跳过当前步骤”。然而，需要注意的是，在安装的某些版本中，您可能需要先点击“进行有限设置”，才能找到“跳过”的选项。

2. 使用命令提示符断开网络

按下Shift+F10打开命令提示符，输入：

关闭“Wi-Fi”网络连接，需使用命令行工具netsh，具体步骤为：输入“set interface 'Wi-Fi' disable”。

然后关闭窗口继续安装。

3. 物理断开网络

拔掉网线

关闭路由器电源

禁用笔记本的无线网卡开关

4. 创建本地账户

安装完毕后，启动系统界面，点选“设置”选项，随后挑选“账户”功能，最后点击“个人信息”，即可顺利切换至Microsoft账户。

5. 检查安装介质

有时安装卡顿可能是由于镜像文件损坏导致，建议：

重新下载官方ISO

使用其他U盘制作启动盘

验证文件哈希值

6. BIOS设置调整

进入BIOS检查以下设置：

关闭Secure Boot

开启Legacy Support

调整启动顺序

在多次尝试未能解决故障的情况下，可以尝试换用另一台电脑来检测安装的设备是否运作正常，亦或者试一下不同版本的Windows 10镜像。一旦安装完毕，就可以通过Windows Update来更新驱动程序和系统补丁。