win10一夜之间突然变卡

Windows 10的运行速度不快，这或许是由多个因素引起的。以下列举了一些常见的原因，还有针对这些原因的解决办法：，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，

1. 后台进程占用资源

请使用Ctrl+Shift+Esc快捷键启动任务管理器，通过它您可以了解CPU、内存以及磁盘的运行状态。在此操作中，请记得关闭那些不必要的后台程序，尤其是那些自动更新或系统后台运行的软件。

近期安装的更新可能与硬件驱动冲突。可以尝试：

进入“设置”菜单，选择“更新和安全”功能，然后点击“查看更新历史”，在该页面执行卸载最新更新的步骤。

使用"疑难解答"工具修复更新问题

3. 驱动程序异常

显卡、声卡等驱动不兼容会导致系统卡顿。建议：

使用设备管理器检查驱动状态

从硬件厂商官网下载最新驱动

回滚到之前稳定的驱动版本

运行磁盘检查工具：

在命令提示符(管理员)输入"chkdsk /f"

使用"碎片整理和优化驱动器"工具

5. 恶意软件感染

执行Windows Defender的全面检测，亦或是运用更高级别的病毒防护工具对系统进行细致检查。

6. 系统文件损坏

在命令提示符(管理员)运行：

sfc /scannow

在进行DISM工具操作时，必须选择在线模式，接着执行映像清理步骤，以此来确保系统恢复到良好的运行状态。

请核实“电源选项”是否已调整为“高性能”模式，如果尚未切换，那么某些节能配置可能对系统运行效率产生负面影响。

临时解决方案：

创建新的用户账户测试

请务必保证系统启动时运行迅速，您可以在msconfig的设置里，将所有非微软官方推出的应用程序都予以禁用。

考虑系统还原到之前的时间点