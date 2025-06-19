win7旗舰版激活命令

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Windows 7 Ultimate版本激活有多种途径可行，运用命令提示符来完成激活动作是其中较为普遍的一种做法。下面将详细介绍激活的具体步骤和需要注意的要点：
1. 准备工作
确保已安装Windows 7旗舰版
准备可用的产品密钥
以管理员身份运行命令提示符
2. 主要激活命令
在管理员命令提示符中依次执行以下命令：
slmgr /ipk [产品密钥]
slmgr /skms kms.xspace.in
slmgr /ato
3. 验证激活
执行命令后，可使用以下命令检查激活状态：
slmgr /xpr
slmgr /dlv
如果提示"不是内部或外部命令"，请检查是否以管理员身份运行
若出现0xC004F074错误，可能是网络连接问题
激活有效期为180天，到期后需要重新激活
5. 注意事项
建议使用正版密钥进行激活
某些KMS服务器可能不稳定
企业环境建议使用批量许可激活
6. 替代方法
若不习惯于操作命令行界面，您还可以选择通过控制面板的“系统”功能，点击“立即激活”按钮，从而实现图形化界面的操作。
7. 激活后的验证
激活完成之后，系统属性里会明确标注“已激活”的Windows激活情况，同时，桌面上也不会出现带有水印的提示信息。
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