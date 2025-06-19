win11激活需要花钱吗

没错，激活Windows 11的正版服务确实需要一定的费用。针对这一点，微软已经设定了多种合法的激活方式：

1. 零售版购买

请确保您从微软官方渠道或经过官方授权的商家那里获取Windows 11的家庭版或专业版的授权序列号。家庭版的授权序列号价格大约为1088元，而专业版的授权序列号价格则为1817元。

2. OEM预装

在选购搭载Windows 11操作系统的电脑时，该操作系统的授权费用已包含在整机价格之中。这种与主板相连的激活方法，在市场上极为常见。

3. 数字许可证升级

如果电脑上先前已经安装了合法的Windows 10操作系统，那么用户可以免费升级到Windows 11，并且能够保留原有的数字授权。

4. 企业批量授权

企业客户可以通过微软的批量授权计划来获取使用权限，若想了解具体的费用情况，则需要与微软的销售代表进行沟通。

需要特别注意的是：





微软从未提供过永久免费的Windows 11正版授权

使用KMS激活工具或破解补丁属于盗版行为

第三方平台出售的低价密钥可能存在法律风险

未激活的Windows 11会有功能限制和水印提示

如果预算有限，可以考虑：

1) 继续使用Windows 10（支持到2025年）

2) 使用Linux系统替代

3) 通过正规教育渠道申请教育版优惠

建议您选择微软官方渠道购买正版授权，这样做不仅可以使用到所有功能，同时也能确保系统的安全性和稳定性。