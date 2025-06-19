组装电脑主机配置清单及价格

在组装一台电脑主机时，需要根据使用需求和财务状况来选择合适的配置。以下是一些根据不同预算和用途提出的配置推荐：

1. 入门级办公主机（约2000元）：

CPU：Intel 赛扬 G5905（约400元）

主板：华硕H510M-K（约500元）

内存：金士顿8GB DDR4 2666MHz（约150元）

硬盘：金士顿240GB SSD（约180元）

电源：航嘉冷静王300W（约150元）

机箱：先马平头哥M1（约150元）

散热器：CPU自带散热

2. 中端游戏主机（约5000元）：

CPU：AMD R5 5600（约1000元）

主板：微星B550M迫击炮（约800元）

显卡：七彩虹RTX2060战斧（约1800元）

内存品牌为金士顿，其产品型号是骇客神条，单根内存条的容量为8GB，总共由两根组成，整体容量达到16GB，运行频率为3200MHz，市场售价大概在350元左右。

西部数据品牌硬盘，型号为SN570，拥有500GB的存储空间，运用了NVMe技术，其价格大概在300元上下。

电源：长城GW-6000AD（约300元）

机箱：鑫谷灵致V1（约200元）

散热器：九州风神玄冰400（约100元）

3. 高端游戏/设计主机（约10000元）：

CPU：Intel i7-13700KF（约2500元）

华硕TUF GAMING Z790-PLUS这款主板，其型号是华硕TUF GAMING Z790-PLUS，其价格大概在2000元上下。

显卡：影驰RTX4070星曜（约4500元）





内存配置为芝奇幻光戟32GB，此容量由两块各16GB的内存条构成，遵循DDR5技术规范，运行频率达到6000MHz，市场售价大概在1200元左右。

硬盘：三星980 PRO 1TB NVMe（约800元）

电源：海韵FOCUS GX850（约800元）

机箱：追风者P500A（约600元）

散热器：恩杰海妖X73 360水冷（约900元）

4. 专业工作站主机（约25000元）：

处理器型号为AMD线程撕裂者PRO 5975WX，这款产品市场售价大概在15000元左右。

华硕PRO WS TRX50-SAGE WIFI这款主板，其型号独特，售价大概在5000元上下。

显卡：丽台RTX A6000（约12000元）

内存配置方面，我们选择了金士顿品牌，其容量达到了128GB，是由四个32GB的独立模块组合而成。这些模块均符合DDR4 ECC标准，运行频率为3200MHz。至于价格，大致在3000元左右。

硬盘型号为三星983ZET，其容量达到1.92TB，是一款企业级固态硬盘，市场售价大概在3000元上下。

电源：振华LEADEX T1000（约1500元）

机箱：联力PC-V2120（约2000元）

散热器：猫头鹰NH-U14S TR4（约600元）

组装建议：

1. 根据实际需求选择配置，不要盲目追求高性能

2. 注意各硬件之间的兼容性

电源的配置应当预留一定的余量，理想的额定功率应当略高于整机的实际功耗，最好超出100到200瓦。

4. 考虑后期升级空间

5. 购买时注意促销活动，可以节省预算

6. 建议选择京东自营或天猫旗舰店购买，售后更有保障

市场情况多变，购买时务必确认当前的售价。如果您对组装电脑不太熟悉，可以选择购买已经组装好的整机，亦或是寻找专业人士来帮您完成组装。