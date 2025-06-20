windows10怎么激活密钥

获取Windows 10激活密钥有多种途径，其中最普遍的方法是购买官方零售版密钥，这些密钥可在微软官方网站或经授权的经销商那里买到。买回来后，只需在系统设置里依次点击“更新和安全”、“激活”、“更改产品密钥”，然后输入25位字符的密钥，系统即可激活。

若您已购置Windows 10，可借助与微软账户绑定的数字授权来激活。一旦登录至同一微软账户的设备，系统便会自动完成激活。此方法特别适用于系统重装的情形。

针对大批量授权的企业用户，我们一般采用KMS（密钥管理服务）来进行激活操作。首先，需要设定KMS服务器的地址。接着，以管理员权限启动命令提示符，输入"slmgr /skms "以及"slmgr /ato"这两个命令，即可完成激活过程。

不建议采用非官方破解软件或非法授权的钥匙，这样做可能会引发系统不稳定或安全隐患。微软会不定期核实钥匙的真实性，若发现非法激活的系统，将有可能被微软锁定。

Windows 10家庭版和专业版的激活密钥是不同的，您需要确认所购买的密钥与您的系统版本相符合。激活一旦完成，您可以在“系统”菜单下的“关于”选项中查看激活情况。如果看到“Windows已使用数字许可证激活”的字样，那就说明激活已经成功了。