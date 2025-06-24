windows media player

微软公司开发的Windows Media Player是一款多媒体播放工具，自Windows 95系统问世以来，一直作为内置程序存在。这款软件支持音频和视频文件的播放，还具备管理媒体资料库和刻录光盘的能力。目前，最新的版本是Windows Media Player 12，它与Windows 7系统同期推出。

主要功能包括：

1. 播放常见格式的音频文件如MP3、WMA、WAV

2. 播放视频文件如WMV、AVI、MPEG

3. 创建和管理播放列表

4. 媒体库管理功能，可以分类整理音乐、视频、图片

5. CD和DVD播放及刻录功能

6. 可视化效果和皮肤更换功能

使用技巧：

按Ctrl+M可以快速访问菜单栏

通过"媒体流"设置可以启用家庭组共享

在"组织"菜单中可以自定义界面布局

使用"增强功能"可以调节播放速度和均衡器

1. 如果无法播放某些格式，需要安装对应的编解码器

2. 播放卡顿时可以尝试降低视频质量设置

3. 媒体库缺失文件时可通过"监控文件夹"功能重新添加

4. 刻录失败时可检查光盘是否可写或尝试低速刻录

尽管市场上存在众多第三方播放器可供选择，但Windows Media Player在Windows操作系统中依然保持着最为便捷的内置播放工具的地位。特别是对于那些对功能要求不高的普通用户而言。它的界面设计简单直观，资源占用较低，而且与系统紧密结合。