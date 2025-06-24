win10防火墙怎么关闭

关闭Windows 10防火墙可以通过以下几种方法实现：

1. 通过控制面板关闭：

打开控制面板

选择"系统和安全"

点击"Windows Defender 防火墙"

在左侧菜单中，请选择“开启或关闭Windows Defender防火墙”这一选项。

请勿启用“禁用Windows Defender防火墙”功能（建议不采用）。

点击"确定"保存设置

2. 通过设置应用关闭：

打开"设置"

选择"更新和安全"

点击"Windows安全"

选择"防火墙和网络保护"

点击当前网络配置文件

将"Windows Defender防火墙"开关关闭

3. 通过命令提示符关闭：





以管理员身份运行命令提示符

执行操作：输入命令，使用“netsh”，接着是“advfirewall”，然后是“set”，最后是“allprofiles state off”。

按回车执行

4. 通过PowerShell关闭：

以管理员身份运行PowerShell

执行操作：设定网络防火墙配置，针对域、公共和私有三个配置文件，将其启用状态设置为关闭。

注意事项：

关闭防火墙会使计算机面临网络安全风险

建议仅在必要时临时关闭

可以设置例外规则来允许特定程序通过防火墙，而不是完全关闭

关闭防火墙后，建议重新启用或使用其他安全软件保护系统

重新启用方法：

按照上述步骤进行操作，只需勾选“开启Windows Defender防火墙”这一选项，系统保护功能便能得以恢复。