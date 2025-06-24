win10防火墙怎么关闭

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Science Technology
关闭Windows 10防火墙可以通过以下几种方法实现：
1. 通过控制面板关闭：
打开控制面板
选择"系统和安全"
点击"Windows Defender 防火墙"
在左侧菜单中，请选择“开启或关闭Windows Defender防火墙”这一选项。
请勿启用“禁用Windows Defender防火墙”功能（建议不采用）。
点击"确定"保存设置
2. 通过设置应用关闭：
打开"设置"
选择"更新和安全"
点击"Windows安全"
选择"防火墙和网络保护"
点击当前网络配置文件
将"Windows Defender防火墙"开关关闭
3. 通过命令提示符关闭：
以管理员身份运行命令提示符
执行操作：输入命令，使用“netsh”，接着是“advfirewall”，然后是“set”，最后是“allprofiles state off”。
按回车执行
4. 通过PowerShell关闭：
以管理员身份运行PowerShell
执行操作：设定网络防火墙配置，针对域、公共和私有三个配置文件，将其启用状态设置为关闭。
注意事项：
关闭防火墙会使计算机面临网络安全风险
建议仅在必要时临时关闭
可以设置例外规则来允许特定程序通过防火墙，而不是完全关闭
关闭防火墙后，建议重新启用或使用其他安全软件保护系统
重新启用方法：
按照上述步骤进行操作，只需勾选“开启Windows Defender防火墙”这一选项，系统保护功能便能得以恢复。
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