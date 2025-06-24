电脑按哪三个键任意截图

电脑的截图功能非常方便，能够帮助我们快速捕捉屏幕上的内容。以下是一些最常使用的截图快捷键组合：

1. Print Screen（PrtSc）键

轻按键盘上的截图键，就能抓取整个屏幕的画面，这张图片会自动存放在剪贴板上。若要使用，只需打开画图、Word等软件，再进行粘贴即可。

2. Alt + Print Screen

该组合键可以截取当前操作窗口的图像，同时这幅图像也会被保存到剪贴板中。

3. Windows + Shift + S





这是Windows 10/11系统自带的截图快捷方式，按此键可启动截图工具栏，用户可以选择进行矩形、窗口或全屏等不同方式的截图，截图完成后，内容即可直接复制并粘贴使用。

使用技巧：

Win10/11系统截图后会有通知提示，点击可以编辑截图

截图默认保存在"此电脑>图片>屏幕截图"文件夹

您可以选择Snipaste、PicPick等软件，它们能提供更多样化的截图功能。

对于经常需要截取屏幕的工作环境，我们建议您记下Windows键、Shift键和S键这三个键的快捷组合，这样能显著地简化操作步骤。