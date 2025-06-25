win10重装系统步骤

在安装Win10系统之前，应当完成几项准备工作：首先，准备一个至少8GB容量的U盘作为系统安装介质；其次，将电脑中的重要数据备份至其他存储设备；再者，记录下当前系统的激活密钥，或者确认电脑是否已预装正版系统；最后，确保电脑能够接入稳定的电源。

下载微软官网的Media Creation Tool工具，将U盘插入电脑，启动该工具，选择“为另一台电脑创建安装介质”选项，接着根据向导挑选系统版本和语言（最好与现有系统保持一致），然后指定U盘作为安装介质，耐心等待工具下载系统文件并完成制作过程。





启动系统重装流程如下：首先，将已制作好的安装U盘插入电脑；其次，在开机过程中，连续按下F12或DEL键进入BIOS设置；然后，在设置中找到启动选项，将U盘设置为首选启动设备；接着，保存更改并重启电脑。进入安装界面后，选择“现在安装”，若需要可跳过输入产品密钥；之后，选择“自定义安装”，删除原有的系统分区，并创建新的分区；最后，选择主分区并开始安装过程。

系统安装完毕后，会有自动重启的操作，这时请记得取出U盘。启动后，会引导你进入初始设置流程，你需要按照提示来设置地区和键盘布局，建立本地账户或登录微软账户，调整隐私设置，然后等待系统完成最后的配置工作。建议你尽快检查并安装Windows的最新更新，安装所需的驱动程序，并将之前备份的个人文件恢复。