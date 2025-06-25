win10正版下载官网

微软官方设置了多种下载渠道，方便用户获取正版Windows 10系统。其中，登录微软官网（）是最简便的方式，只需在搜索框内输入“Windows 10下载”或“Windows 10 ISO”，就能轻松找到对应的下载页面。微软的官方网站上设有两种主要的下载方式，第一种是直接通过“媒体创建工具”来下载并安装Windows 10，第二种则是挑选下载ISO镜像文件。

下载制作媒体的工具非常方便。只需登录官方网站，轻点“马上下载工具”按键，就能开始MediaCreationTool的下载和执行。它将自动检测您的系统配置，并引导您顺利地完成下载和安装过程。您可以选择直接升级当前的系统，或者制作安装媒介（比如U盘或ISO文件），以便在别的电脑上安装使用。

若要下载ISO镜像，官方网站也提供了方便的下载方法。您只需在网页上选择Windows 10的版本，系统就会提示您输入产品密钥——前提是您已经购买了正版。下载完成后，您可以使用Rufus等第三方软件，将ISO文件拷贝到U盘上，制作成可启动的盘片。

微软发布了Windows 10企业版的测试版，用户可在TechNet的评估平台上免费下载并体验。但需特别提醒，该测试版的使用是有期限的，一旦达到期限，用户就必须购买官方授权才能继续使用。

安装完成之后，请立即进行更新检测，并安装最新的修复程序，这样做可以确保系统的安全性。您可以在“设置”菜单中找到“更新和安全”选项，然后选择“Windows更新”进行手动更新。通常情况下，微软会选择每月第二个星期二发布安全补丁，所以建议您保持自动更新功能处于开启状态。

请注意，即便是从微软的官方网站下载的Windows 10是正版软件，要激活全部功能还得购买产品密钥。没有激活的版本会有功能上的限制，并且桌面上还会出现激活的提示信息。通常情况下，通过正规途径购买的新电脑都会预先安装并激活正版操作系统，然而，如果是自己动手安装的用户，就需要额外购买授权。