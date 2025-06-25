windows95下载

微软在1995年发布了Windows 95操作系统，尽管官方的维护服务已经停止很久，但仍有不少用户出于对过去的怀念或是满足特定需求，仍然想要下载并使用它。为此，我们在此为您罗列了一些合法的下载渠道，并提醒您注意相关事项。

微软官方已经不再提供Windows 95的下载服务和技术支持。不过，您仍然可以通过以下合法方式来获取：

您可以在这个平台上寻找到Windows 95的镜像资料。

2. 某些技术论坛会分享原版ISO文件（如MSDN版本）

3. 购买二手正版光盘

安装Windows95需要满足以下最低配置要求：

386DX或更高CPU

4MB内存（推荐8MB）

50MB硬盘空间

VGA显示器

在虚拟机中运行Windows95的步骤：





请确保安装VirtualBox或VMware Workstation这两种软件之一。

2. 创建新的虚拟机，选择"其他Windows"类型

3. 分配至少64MB内存

4. 加载Windows95安装镜像

需要注意的法律问题：

下载和使用Windows95可能违反微软最终用户许可协议

商业用途需要获得授权

建议仅用于个人学习和研究目的

安全提示：

避免从不信任的来源下载

安装前扫描病毒