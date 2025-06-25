windows95下载

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微软在1995年发布了Windows 95操作系统，尽管官方的维护服务已经停止很久，但仍有不少用户出于对过去的怀念或是满足特定需求，仍然想要下载并使用它。为此，我们在此为您罗列了一些合法的下载渠道，并提醒您注意相关事项。
微软官方已经不再提供Windows 95的下载服务和技术支持。不过，您仍然可以通过以下合法方式来获取：
您可以在这个平台上寻找到Windows 95的镜像资料。
2. 某些技术论坛会分享原版ISO文件（如MSDN版本）
3. 购买二手正版光盘
安装Windows95需要满足以下最低配置要求：
386DX或更高CPU
4MB内存（推荐8MB）
50MB硬盘空间
VGA显示器
在虚拟机中运行Windows95的步骤：
请确保安装VirtualBox或VMware Workstation这两种软件之一。
2. 创建新的虚拟机，选择"其他Windows"类型
3. 分配至少64MB内存
4. 加载Windows95安装镜像
需要注意的法律问题：
下载和使用Windows95可能违反微软最终用户许可协议
商业用途需要获得授权
建议仅用于个人学习和研究目的
安全提示：
避免从不信任的来源下载
安装前扫描病毒
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