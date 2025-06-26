石家庄联想售后维修服务网点

石家庄市区分布着众多联想品牌的售后服务维修站点，方便用户依据所在位置轻松选择。这些维修站点遍布长安区、桥西区、新华区、裕华区等主要区域，并且都经过了官方的认证。用户可以通过访问联想的官方网站或者拨打客服电话，来查询并核实各个维修站点的具体位置信息。

这些维修站点为联想品牌的产品提供全面的售后服务，包括对笔记本电脑、台式机、平板电脑等各式设备的检测和维修服务。技术人员将承担设备故障的排查工作，并且能够提供主板维修、屏幕更换、电池升级、系统重装等多种服务。

维修点一般的工作时间是从每周一至周日，每天上午九点开始，到晚上六点结束，部分地方中午也不休息。建议大家前往维修前先拨个电话预约，这样做可以缩短等待时长。携带设备时，请务必携带购买凭证和保修卡，以便我们核实设备是否处于保修期间。





联想的售后服务采用正品部件，以保证维修质量。在保修期内，设备维修免费；若设备已过保修期，用户需支付相应费用。维修完成后，我们将提供正规维修证明，且部分维修项目额外提供90天的保修期。

不便亲自前往网点办理业务的用户，联想特别推出了上门取送服务。对于这项服务的具体信息，您可以直接联系您所在地区的维修中心进行了解。以石家庄为例，众多的维修点大多分布在热闹的商场或数码城内，不仅位置方便，周边配套设施也相当完善。