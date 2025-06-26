安装win10系统步骤

请提前准备一个至少8GB容量的U盘，并下载微软官方发布的Media Creation Tool工具。将U盘插入您的电脑，打开该工具，然后选择“为其他电脑制作安装盘”这一功能。按照出现的操作指南，将系统镜像文件复制到U盘中。制作完毕后，将U盘插入准备安装操作系统的电脑中，开机时需按下F12键或DEL键进入BIOS设置，随后对启动顺序进行调整，确保U盘成为首选启动项。完成设置后，保存并重启电脑，待进入安装界面，挑选语言及键盘布局，最终点击“立即安装”。输入相应的序号或直接跳过步骤，接着选择“自定义安装：仅安装Windows”这一选项，对现有的硬盘分区进行删除操作，并创建新的分区。从主分区开始进行安装。系统会自动完成接下来的安装步骤，在此过程中可能会出现多次重启。安装完成后，将进入首次设置环节，用户需创建本地账户或微软账户，同时设置密码以及相关的隐私设置。安装完所有必需的驱动程序后，用户可以选择通过Windows Update实现自动更新，或者选择手动安装主板制造商提供的版本。安装完毕后，建议立即对系统进行升级，以确保安全补丁已更新到最新状态。