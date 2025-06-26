win10如何最简单定时关机

在Windows 10系统里，进行定时关机的操作非常简单，不需要额外安装任何第三方软件。接下来，我将为您详细讲解三种非常实用的操作步骤：首先，其次，最后。

1. 使用命令提示符

按下Windows键和R键，运行窗口便会立刻出现。在弹出的窗口里输入“cmd”，命令提示符界面便会启动。随后，在提示符下方输入指令：

shutdown -s -t 3600

3600这个数字等同于3600秒，换句话说，设备会在一个小时后自动关闭。您可以根据自己的具体需求，对这个数字进行相应的调整。

2. 使用任务计划程序

在“开始”菜单里寻找“任务计划程序”，找到后点击“创建基本任务”这一选项。给任务取一个名字，比如叫做“定时关机”。然后，选择“每天”作为触发的条件，并确定具体的关机时刻。在进行操作步骤时，选择“启动程序”，并输入程序的路径。

在系统目录中，有一个名为Windows的文件夹，该文件夹内又包含一个叫做System32的子文件夹。在这个子文件夹里，有一个名为shutdown的执行文件，其文件格式为exe。

参数栏填写：

/s

3. 创建快捷方式





在桌面右键点击选择"新建"-"快捷方式"，在位置栏输入：

shutdown -s -t 3600

点击“下一步”，创建过程便告完成。完成之后，只需双击那个快捷图标，系统就会在一小时后自动关闭。若要取消关机操作，请按照以下指令进行。

shutdown -a

这些方法都很简单易行，而且十分有用。在众多方法中，我们推荐首先选用第一种，即通过命令提示符来操作，因为这种方法既简单又快速。在执行之前，务必记得把所有的工作内容都保存好，以免不小心造成数据丢失。