华硕电脑怎么重装系统

在给华硕电脑重装系统之前，得先做好一系列的准备工作。得先将关键数据备份到移动硬盘或云盘上，以防数据丢失。同时，要准备一个至少8GB容量的U盘。然后，下载Windows系统的镜像文件，最好是直接从微软的官方网站上获取正版镜像。接下来，还需要下载并安装Rufus工具，这个工具是用来制作启动盘的。

在制作启动盘的过程中，先将U盘插入电脑。随后，启动Rufus软件。接着，挑选已经下载的系统镜像文件。对于分区类型，需根据电脑启动方式选择GPT（适用于UEFI模式）或MBR（适用于传统BIOS模式）。完成选择后，点击“开始”按钮。最后，耐心等待制作过程结束。

请进入BIOS进行启动顺序的设置。当华硕电脑启动时，需要按下F2键或者Del键来进入BIOS界面。在BIOS的Boot选项里，需要将U盘设置为首选启动设备。完成设置后，按下F10键保存更改，并重新启动电脑。

开机后系统将引导至Windows安装页面。在此页面中，需依次选定语言、时区以及货币单位等基础配置，然后点击“下一步”。接着，点击“立即安装”，此时可输入产品序列号或选择跳过此步骤。最后，在安装类型选项中，选择“自定义：仅安装Windows”。





在进行分区操作时，请考虑移除现有的系统分区，并创建新的分区。务必小心，避免不小心删除了数据分区。请选择准备安装操作系统的分区，然后点击下一步，开始安装过程。

在安装过程中，电脑会多次自动重启。安装完毕后，需要设置用户名、密码等个人资料。按照提示完成网络和隐私等设置后，就可以进入新的操作系统了。

安装完成后，建议您安装相应的驱动软件。您可以从华硕的官方网站下载适合您电脑型号的驱动，比如显卡、声卡和网卡等。完成这一步骤后，再安装一些常用的软件。最后，别忘了恢复之前备份的宝贵数据。