通常情况下，您可以通过输入192.168.1.1或者访问这两个网址，来进入水星路由器的登录页面。这两个网址都可以直接在浏览器中进行输入。进入登录页面后，您便可以进入路由器的管理界面。在此，我建议您使用Chrome、Firefox、Edge等广泛应用的浏览器来进行操作。

登录前，请检查您的设备是否已顺利接入水星路由器的网络，不论是通过有线还是无线方式。若您是新用户首次对路由器进行设置，我们推荐您用网线将电脑和路由器的LAN端口连接起来。

输入网址并执行相关步骤，您将出现一个管理界面的登录框。一般情况下，用户名和密码都是“admin”，您还可以在路由器的底部标签上找到预设的登录信息。假如您之前更改过登录密码却忘记了，那么可能需要借助复位键将路由器重置为出厂状态。

登录成功后，您将能够进入管理界面，进行一系列操作，比如更改WiFi名称、设置密码、配置家长控制以及查看已连接的设备。我们建议您在初次使用时，立刻修改系统预设的登录密码，这样做有助于增强账户的安全性。

如果遇到无法访问登录页面的情况，可以尝试以下解决方法：

1. 检查网络连接是否正常

2. 清除浏览器缓存

3. 尝试使用其他浏览器





4. 确保输入的网址正确无误

5. 检查IP地址是否被修改过

水星路由器的管理界面设计得既简便又直观，功能区域划分得相当明确，即便是那些对专业领域不太熟悉的用户，也能轻松完成基本的配置。只需定期登录该界面，对设备运行状态进行检查，并对固件进行升级，便能有效保障网络的稳定与安全。