路由器怎样桥接另一个路由器

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路由器桥接特性能有效扩大无线网络的覆盖面积。若家中或办公室某些区域无线信号较弱，我们可通过添加另一台路由器来提升信号强度。下面是桥接操作的具体步骤：
1. 准备工作
确保主路由器已正常联网
准备第二台支持桥接功能的路由器（建议同品牌）
记录主路由器的SSID（无线名称）、密码和加密方式
2. 设置副路由器
先用网线连接电脑和副路由器
请进入副路由器的管理页面，一般使用的网址是192.168.1.1，亦或是192.168.0.1。
找到无线设置中的"WDS"或"桥接"功能并开启
3. 配置桥接参数
扫描并选择主路由器的无线网络
输入主路由器的无线密码
设置副路由器的IP地址（需与主路由器不同网段）
关闭副路由器的DHCP功能
4. 完成设置
保存所有设置并重启副路由器
断开与电脑的连接
将副路由器放置在需要增强信号的区域
注意事项：
两个路由器之间最好不要有太多障碍物
建议将副路由器的信道设置为与主路由器相同
桥接后网络速度会有一定损耗
定期检查连接状态
桥接一旦完成，设备便能在两个路由器间实现无障碍的切换。若出现故障，可以先尝试将路由器恢复至出厂状态，之后重新进行设置。特别是对于房屋面积较大的用户，我们推荐使用mesh路由器来构建网络，这样能享受到更优质的移动漫游体验。
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