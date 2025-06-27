路由器怎样桥接另一个路由器

路由器桥接特性能有效扩大无线网络的覆盖面积。若家中或办公室某些区域无线信号较弱，我们可通过添加另一台路由器来提升信号强度。下面是桥接操作的具体步骤：

1. 准备工作

确保主路由器已正常联网

准备第二台支持桥接功能的路由器（建议同品牌）

记录主路由器的SSID（无线名称）、密码和加密方式

2. 设置副路由器

先用网线连接电脑和副路由器

请进入副路由器的管理页面，一般使用的网址是192.168.1.1，亦或是192.168.0.1。

找到无线设置中的"WDS"或"桥接"功能并开启

3. 配置桥接参数

扫描并选择主路由器的无线网络

输入主路由器的无线密码

设置副路由器的IP地址（需与主路由器不同网段）

关闭副路由器的DHCP功能

4. 完成设置

保存所有设置并重启副路由器

断开与电脑的连接

将副路由器放置在需要增强信号的区域

注意事项：

两个路由器之间最好不要有太多障碍物

建议将副路由器的信道设置为与主路由器相同

桥接后网络速度会有一定损耗

定期检查连接状态

桥接一旦完成，设备便能在两个路由器间实现无障碍的切换。若出现故障，可以先尝试将路由器恢复至出厂状态，之后重新进行设置。特别是对于房屋面积较大的用户，我们推荐使用mesh路由器来构建网络，这样能享受到更优质的移动漫游体验。