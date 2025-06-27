路由器给设备分配固定ip

路由器为设备分配固定的IP地址是网络管理中常见的需求。这种固定的IP地址能够让特定设备在每次接入网络时都能获取到一致的IP，这样便于远程访问和端口映射等操作的进行。

在路由器上设置固定IP通常有以下几种方法：

1. DHCP保留功能

大多数家用路由器都支持DHCP保留功能。操作方法：

登录路由器管理界面

找到DHCP服务器设置

添加设备的MAC地址与要分配的IP地址

保存设置

2. 手动绑定IP地址

在设备端手动设置静态IP地址：

记下当前自动获取的IP地址、子网掩码、默认网关和DNS

在网络设置中选择手动配置

输入要固定的IP地址及其他参数

保存设置

3. 静态DHCP分配

一些企业级路由器支持静态DHCP分配功能：

创建静态分配表





将MAC地址与IP地址一一对应

设置地址租期

注意事项：

固定IP地址应在DHCP地址池范围外

避免IP地址冲突

建议记录分配的IP地址

定期检查IP分配情况

固定IP地址适用于：

需要远程访问的设备

网络打印机、NAS等共享设备

需要端口映射的设备

网络监控摄像头

服务器等需要稳定连接的设备

合理配置静态IP地址，有助于提高网络管理的方便性与可靠性。然而，需留意不宜频繁采用固定IP，以免造成管理上的困难。