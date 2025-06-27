ghost使用教程图解

Ghost是一款开源的博客平台，它以简洁的内容发布体验为特色。现在，我们将通过图文结合的方式，向您详细介绍Ghost的基本操作流程。

1. 安装Ghost

Ghost有两种安装方式，分别是本地部署和云端托管。对于初学者来说，我们推荐使用Ghost(Pro)的托管服务。这样，您无需自行搭建服务器。安装完成后，您只需访问:2368，即可看到预置的页面。

2. 后台登录

在浏览器地址栏输入网址:2368/ghost，就能进入后台登录界面。若您是首次使用，需先设立一个管理员账户，只需提供邮箱、用户名和密码，注册步骤就结束了。

3. 撰写文章

进入系统界面后，请轻触页面左边的“帖子”标签，随后点击页面右上角的“创建新帖”按钮。编辑区支持Markdown语法，您可轻松添加图片与视频等素材。在页面右侧的侧边栏里，您可以对文章的标题、摘要、标签进行修改，还能设定文章的发布时间。

4. 文章发布

编辑完成后，请点击屏幕右上角的“发布”按钮，您的内容便会立即上线。同时，您也可以利用“定时发布”选项，指定一个具体的时间来发布，或者将其保存为“草稿”以便后续修改。在正式发布之前，建议您先使用“预览”功能来检查内容的展示效果。

5. 主题设置





进入“设置”菜单，点击“设计”选项，您就可以对网站主题进行修改了。Ghost平台为用户准备了丰富的免费主题，而且也支持用户上传自己定制的主题。主题更换完毕后，请务必仔细查看各个页面的显示情况，确保一切显示正常。

6. 成员管理

在"Staff"模块里，我们能够添加新成员，并且为每位成员指定不同的权限级别，这些级别包括管理员、编辑、作者和贡献者四个角色。每个成员都拥有一个专属的登录账户。

7. 数据备份

在“设置”菜单里，“实验室”这一选项中，定时导出网站数据显得特别重要。Ghost系统支持用户将数据导出为JSON格式的完整备份，这个备份文件里包含了所有文章、页面以及基础设置的相关信息。

8. 系统更新

Ghost团队会不定期发布新版本，用户可以通过“设置”菜单中的“关于”选项来查看当前软件的版本信息。为了享受新功能和确保安全，我们建议用户及时进行软件更新。

通过这些步骤，您可以快速掌握Ghost的基础操作。而且，这个平台还提供了API接口和丰富的插件，非常适合那些有深入开发需求的用户。