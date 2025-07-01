在Windows操作系统中，最常采用的屏幕截图快捷方式是PrtSc键，该键可以完成全屏截图，并将截图自动保存在剪贴板中。若用户需要截取当前活动窗口，只需同时按下Alt键和PrtSc键即可。针对使用Windows 10或更高版本的用户，新增的Win+Shift+S快捷方式带来了更多功能选项，比如截取矩形区域、单独的窗口，或是整个屏幕的截图。

Mac电脑的截图操作各有不同。进行全屏截图时，只需按下Command键、Shift键和数字3。若需截取特定区域，应先按住Command键、Shift键和数字4。若要截取特定窗口，还需在上述操作的基础上，再按住空格键。截图操作完成后，系统会自动将截图保存在桌面，保存的文件格式为PNG。

Linux系统通常使用PrtSc键进行全屏截图，而Alt+PrtSc快捷键则是专门截取当前正在使用的窗口。此外，部分Linux版本还可能使用Shift+PrtSc来挑选并截取指定的屏幕区域。





多种软件中都配备了截图功能。比如，QQ的截图功能可以通过按下Ctrl+Alt+A组合键来快速操作，微信则是通过Alt+A键来触发，这两款软件都支持用户进行标注和基本的编辑操作。至于专业的截图软件Snagit，它默认的截图启动方式是直接按Print Screen键。

为了便于使用，用户可以在系统设置中进行预设截图快捷键的修改。在Windows操作系统中，这项功能位于“设置”菜单的“轻松使用”选项之下，具体调整需在键盘设置中进行；至于Mac系统，用户需要打开“系统偏好设置”，点击“键盘”，再选择“快捷键”来进行修改。另外，许多第三方截图软件也允许用户自定义快捷键的设置。