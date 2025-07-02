Windows XP的原始安装文件经过精简和优化，变成了一个镜像文件，即XP精简版ISO。这个镜像文件通过移除多余的组件、修改注册表、关闭非必需服务等方法，缩小了文件大小，提高了系统运行速度。这种精简不仅包括游戏、辅助文档、多语言选项，还包括一些系统工具等。

目前网络上流传较广的XP精简版本包括：

Deepin Lite XP版型内置了所有核心功能，一旦安装完毕，大概会占用大约300MB的存储容量。

2. TinyXP：极致精简版本，安装后仅需200MB左右

3. Windows XP Black Edition：这款系统不仅经过了精简和优化处理，而且集成了众多实用的软件以及丰富的主题设计。

使用XP精简版ISO需要注意：

硬件兼容性问题，部分驱动可能缺失

某些软件可能需要原版系统组件

系统安全性无法得到官方更新支持

建议在虚拟机或老旧设备上使用





制作精简版ISO常用工具：

1. nLite：可视化精简工具，可移除组件并集成驱动

RT Seven Lite是一款软件，它针对Windows XP、Vista和Windows 7系统进行了特别设计；这款软件的特点是功能简洁、易于使用。

3. WinReducer：功能全面的系统定制工具

安装建议：

1. 先备份重要数据

2. 准备对应硬件驱动

3. 建议全新安装而非升级

4. 安装后立即进行系统优化和安全设置

在使用该系统时，需留意可能涉及的法律风险。因此，我们推荐您仅将其应用于学术研究及实验目的。至于实际生产环境，我们更建议您选择官方的正版操作系统。