wifi万能解锁王声称能解锁多种wifi密码，它通常运用以下几种技术：首先，它可能利用路由器出厂时预设的默认密码；其次，它可能通过频繁尝试常见密码来进行破解；再者，它可能利用wifi协议的漏洞。不过，这些手段都存在违法的风险。

从技术角度看，wifi密码破解主要有以下几种方式：

WPS破解手段：利用路由器WPS功能的安全缺陷，采用reaver等工具对PIN码实施破解操作。

进行WPA/WPA2协议的抓包和破解工作，首先我们要捕捉到握手过程中的数据包，然后使用aircrack-ng等软件工具，通过字典攻击的手段来进行破解。

3. 默认密码攻击：尝试使用路由器出厂默认密码

4. 社会工程学攻击：通过诱导用户透露密码

必须注意，在我国，未经允许擅自破解他人的无线网络密码，属于违法行为，可能会触犯《网络安全法》及《刑法》的相关规定。具体而言，可能遭遇的法律后果包括：

非法获取计算机信息系统数据罪

非法控制计算机信息系统罪

提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪

对于普通用户来说，保护wifi网络安全可以采取以下措施：





设置密码时，最好选用长度在12位以上的组合，同时务必保证该组合中包含大小写字母、数字和特殊字符。

2. 关闭WPS功能

3. 定期更换密码

4. 启用MAC地址过滤

5. 隐藏SSID广播

市场上所谓的"wifi万能解锁王"软件大多存在以下问题：

1. 携带恶意程序可能窃取用户信息

2. 实际破解成功率极低

3. 可能捆绑广告或收费陷阱

4. 违反软件许可协议

用户接入互联网服务时，应选用合规的方式，切不可借助非法破解手段。若上网需求迫切，可以尝试连接公共无线网络，亦或向网络服务提供方提出接入申请。