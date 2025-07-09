微软公司于2009年10月22日推出了Windows 7操作系统，这是继Windows Vista之后的个人电脑操作系统。该系统拥有更加简洁直观的用户界面设计，比如升级后的任务栏（Superbar）、支持桌面小工具（Gadgets）的使用，以及更为完善的文件管理功能。

Windows 7在性能上做了不少改进，其启动和响应速度相较于Vista有了显著提高。此外，它还增添了新的多媒体功能，比如对Windows Media Center的升级，以及原生支持触摸屏设备。在安全性上，Windows 7沿用了Vista的UAC（用户账户控制）功能，不过进行了优化，使得不必要的弹出窗口干扰大大降低。

该系统主要版本包括：

1. 家庭普通版(Home Basic)

2. 家庭高级版(Home Premium)

3. 专业版(Professional)

4. 企业版(Enterprise)

5. 旗舰版(Ultimate)





Windows 7系统兼容32位和64位两种架构，对系统配置的要求是处理器至少1GHz、内存32位需1GB、64位需2GB，以及至少16GB的硬盘空间。该系统在硬件兼容性方面进行了显著提升，有效解决了Vista时代普遍存在的驱动程序兼容性问题。

该系统引入了几个重要的新功能：

Aero Snap窗口管理功能

家庭组(HomeGroup)网络共享

设备阶段(Device Stage)外设管理

DirectX 11图形支持

改进的电源管理

Windows 7的使用寿命一直延续至2020年1月14日，在那之后，微软便不再提供官方的技术支持。尽管这样，到了2023年，仍有不少用户继续使用该系统，尤其在企业和工业控制系统中尤为常见。该系统被公认为Windows系列中最成功的版本之一，在用户满意度调查中一直名列前茅。