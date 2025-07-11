联想笔记本怎么连wifi

打开联想笔记本，请检查无线网络是否已经开启。通常情况下，键盘上会有一个代表无线信号的图标键，这个键位于F1到F12的区域，使用时需要同时按下Fn键。另外，您也可以观察笔记本侧面是否有实际的WiFi开关。

在Windows操作系统中，您应当点击屏幕右下角显现的网络标志；至于Mac操作系统，则需要点击右上角的WiFi标志。通常情况下，这两个标志会以信号强弱条或扇形WiFi符号的形式呈现。

在网络选择界面跳出来后，您需要找到您想要连接的目标WiFi的名字。一般来说，在公共场所，WiFi的名字都会被清楚地标注出来；而在家里，WiFi的名字则是您自己决定的。

请挑选您想连接的无线网络名称，随后点击“连接”按钮。如果该无线网络设置了密码，那么会出现一个密码输入的界面。

请输入WiFi的正确密码，同时留意字母的大小写，并且要仔细检查是否有输入错误。如果需要验证，可以点击“显示密码”这个功能来确认。

请稍作等候，直到连接成功建立。连接一旦建立，网络图标便会显示出已连接的状态，同时通常还会显示信号的强弱程度。

核实网络是否顺畅，可以尝试打开网页进行浏览，不论访问哪个网站，或者使用ping命令来检测网络的连接情况。

8. 如果连接失败，可以尝试以下方法：

重启笔记本的无线网卡

忘记该网络后重新连接

检查路由器是否正常工作

更新无线网卡驱动程序

在那些需要身份核实的公共区域无线网络环境中，比如酒店或机场提供的网络服务，用户接入时需面对一个认证页面，必须按照页面上给出的指引，完成必要的认证流程，才能顺利上网。

请将WiFi设置为自动连接状态，这样当您再次踏入该网络的覆盖范围内，设备便会自动连接，无需您亲自操作。