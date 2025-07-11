win8系统安装教程

1. 准备工作

准备一个容量至少8GB的U盘

下载Windows 8系统ISO镜像文件

下载并安装Rufus启动盘制作工具

确保电脑至少有16GB可用存储空间

备份重要数据

2. 制作启动盘

打开Rufus工具

插入U盘，在软件中选择该U盘

点击"选择"按钮，找到下载好的Win8 ISO文件

分区类型选择MBR或GPT（根据电脑主板决定）

文件系统选择NTFS

点击"开始"按钮制作启动盘

3. BIOS设置

重启电脑，进入BIOS界面（通常按Del或F2键）

找到Boot选项，设置U盘为第一启动项

保存设置并退出

4. 开始安装

电脑重启后进入Windows安装界面

选择语言、时间和货币格式、键盘布局

点击"现在安装"

输入产品密钥（如有）

接受许可条款

5. 分区设置

选择"自定义：仅安装Windows"

删除原有分区（如需）

新建分区并选择安装位置





选择主分区，点击"下一步"开始安装

6. 安装过程

系统会自动复制文件

会自动重启数次

安装过程约需15-30分钟

7. 初始设置

设置电脑名称

选择使用快速设置或自定义设置

创建本地账户或连接Microsoft账户

等待系统完成最后设置

8. 安装驱动

检查设备管理器，查看是否有未识别设备

安装主板、显卡、声卡等驱动程序

可通过Windows Update更新驱动

9. 系统激活

如果之前未输入密钥，现在可以输入

或选择稍后激活

确保网络连接正常以便激活

10. 安装必要软件

安装杀毒软件

安装办公软件

安装常用工具如压缩软件、播放器等

注意事项：

确保安装过程中不断电

UEFI和Legacy模式需要与分区类型对应

建议在SSD上安装以获得更好性能