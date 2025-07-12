ghost 安装系统

Ghost是一款广受欢迎的开源博客平台，其安装过程相对简单。首先，您需要准备一台服务器，理想情况下，这台服务器应运行Ubuntu 20.04或更新的操作系统。此外，服务器配置应至少包含1GB的内存和25GB的存储空间。

启动流程中，安装 Node.js 是第一步，建议大家选用 14.x 或更高版本。官方提供的安装脚本能让你轻松快速地完成安装。接下来，别忘了安装 MySQL 数据库，因为 Ghost 默认就是支持它的。在配置数据库时，一定要创建一个专用的用户和数据库。

使用Ghost CLI工具可以简化安装流程，这是官方推出的命令行应用。安装完毕后，通过运行“ghost install”指令即可启动安装向导。安装时，系统会提示你填写博客网址、MySQL连接信息和管理员账户资料。

推荐使用Nginx作为反向代理来部署。Ghost系统默认在2368端口上运行，通过Nginx，我们可以完成域名的访问设置，同时支持开启HTTPS协议。此外，用户可以免费获得Let's Encrypt提供的证书，而且该证书还能自动续期。

安装完成之后，您可以执行 ghost start 命令来启动这项服务。启动成功后，Ghost 会自动创建后台服务，并确保在系统重启的情况下，服务能够自动启动。您可以通过访问 /ghost 路径进入管理界面，在这里您可以对主题、用户和发布内容进行相应的配置。

在系统升级方面，Ghost CLI提供了便捷的升级命令。我们建议您，为了安全起见，应定期备份数据库和内容文件，特别是在升级前，一定要确保备份工作已完成。Ghost的官方文档对各类配置选项及故障排除方法进行了详尽的阐述。