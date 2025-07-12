itunes下载安装

苹果公司研发的iTunes是一款多功能媒体管理软件，主要针对iPhone、iPad等设备进行服务，帮助用户对这些设备上的音乐、视频等资源进行管理。以下是一份关于如何下载与安装iTunes的详细操作指南：

1. 访问苹果官网

打开浏览器，进入苹果公司官网（），点击页面顶部的导航条，挑选“支持”这一分类，点击后，接着选择“下载”这一操作。

2. 选择操作系统版本

在下载页面，根据你的电脑系统选择相应版本：

Windows 10/11版本

macOS版本（新版macOS已不再包含iTunes）

3. 下载安装程序

请轻触“下载”按钮，稍作等候，直至文件下载完成。若是Windows操作系统用户，下载成功后，您将得到一个.exe格式的安装程序；若是macOS用户，则会获得一个.dmg格式的映像文件。

4. 运行安装程序

Windows用户：

双击下载的.exe文件

按照向导提示完成安装

可能需要管理员权限

macOS用户：

双击.dmg文件





将iTunes图标拖到Applications文件夹

从启动台打开iTunes

5. 首次设置

安装完成后首次运行iTunes，需要：

同意用户协议

设置媒体库位置

选择是否自动同步设备

在安装过程中如遇困难：请检查您的电脑操作系统是否满足基本要求，例如是否为Windows 10或更新的版本。

2. 运行缓慢：关闭其他程序，释放系统资源

3. 连接设备无法识别：更新USB驱动或更换数据线

请提供以下图片：展示iTunes界面的截图、展示安装步骤的图示、以及设备连接的图示。

注意事项：

最新版iTunes已经整合到macOS的Finder中

建议定期检查更新以获得最新功能