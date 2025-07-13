在使用QQ时，偶尔会不小心删掉了好友，这时候我们可以利用手机QQ的恢复好友功能将其找回。下面是具体的操作流程：，首先，打开手机QQ，进入“我的”界面，然后点击“好友管理”，接着选择“已删除的好友”，最后按照提示完成恢复操作即可。

1. 打开手机QQ应用，点击左上角头像进入个人中心

2. 选择左下角的"设置"按钮

3. 在设置菜单中找到"隐私"选项并点击

4. 选择"好友恢复"功能

QQ提供了两种好友恢复方式：

恢复最近删除的好友：可以找回7天内删除的好友

恢复历史删除的好友：可以找回更早删除的好友记录

需要注意的是：

1. 只能恢复单向好友关系，对方不会收到通知

2. 部分特殊账号可能无法恢复

3. 建议定期备份重要好友信息

如果无法通过上述方法恢复，还可以尝试：

1. 在QQ搜索栏输入好友昵称或QQ号查找

2. 检查是否有共同群聊可以重新添加

3. 通过找回QQ聊天记录确认好友信息

为预防好友丢失，建议：

1. 重要好友可以设置特别关心

2. 定期导出好友列表备份