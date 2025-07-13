网卡驱动的安装方法主要分为以下几种情况，操作步骤有所不同：

1. 自动安装方式（Windows系统）

在运行Windows 10或以上版本的操作系统时，系统通常能够自动检测并安装所需的网络适配器驱动。只要将网线插入或者连接到WiFi，系统便会自动完成这一过程。

等待系统自动搜索并安装驱动

若自动安装未能顺利完成，您可以按照以下指引操作：首先，用鼠标右键点击桌面上的“我的电脑”，接着选择“管理”选项，随后进入“设备管理器”界面。

找到"网络适配器"，右击带有黄色感叹号的设备

选择"更新驱动程序"-"自动搜索更新的驱动程序软件"

2. 手动安装方式

当自动安装不成功时，可以手动安装：

在其他能上网的电脑上访问主板或笔记本官网

下载对应型号的网卡驱动（注意区分有线/无线网卡）

将下载的驱动文件拷贝到需要安装的电脑上

运行安装程序或手动指定驱动位置

3. 使用驱动工具

适用于无法联网的情况：





使用U盘在其他电脑下载驱动精灵网卡版等离线驱动包

拷贝到目标电脑安装

运行工具自动检测并安装驱动

4. Linux系统安装

在终端执行：

`

使用sudo权限，运行apt-get install命令，目的是安装名为firmware-realtek的软件包，以realtek品牌的产品为参照。

sudo modprobe <驱动模块名>

注意事项：

安装前建议创建系统还原点

确保下载的驱动与系统位数匹配（32/64位）

笔记本建议使用官网提供的专用驱动

安装后可能需要重启电脑生效

如果安装后仍不能联网，检查设备管理器中的驱动状态

可以尝试先卸载原有驱动再重新安装