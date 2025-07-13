用手机怎么踢出wifi蹭网

若要移除占用你WiFi的设备，请通过手机上的路由器管理软件进行操作。具体步骤是：先打开该应用，接着进入设置页面，挑选出对应的设备，最后点击“移除”或“断开连接”的选项按钮。

1. 首先确保你的手机连接到了自家WiFi网络。

打开手机浏览器，输入路由器的管理地址，通常这个地址是192.168.1.1或者192.168.0.1。接着，输入管理员账号和密码登录。如果您不记得密码，可以查看路由器背面的标签，或者查阅说明书来找到密码信息。

进入系统之后，需要寻找“已连接设备”或者“DHCP客户端列表”这样的选项，那里会展示出所有已经与路由器形成连接的设备。

查看设备列表，通过设备名称或MAC地址识别不熟悉的设备。可以参考家中智能设备的网络连接情况，借此判断哪些设备未经授权使用了网络资源。





在发现可疑设备的情况下，通常会出现“禁止使用”或“加入黑名单”的按钮，一旦点击这些按钮，该设备便会从网络连接中移除。

为确保安全，我们提议将WiFi的密码改为更复杂的组合，同时启用WPA2或WPA3的加密机制。

某些路由器拥有设置访客网络的特性，能够将访客的设备与主网络分隔开来。

8. 还可以设置MAC地址过滤，只允许已知设备连接。

若用户选择了运营商提供的路由器，便可以下载相应的官方APP，这些APP一般都具备设备管理功能，让操作变得更加简便。另外，还有一些安全APP具备网络设备检测的功能，这有助于识别出非法接入网络的设备。