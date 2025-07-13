怎么清理c盘的垃圾文件

清除C盘中的冗余文件是加快电脑运行效率的一个重要途径。在Windows操作系统的日常使用中，会生成许多临时文件、缓存以及日志等无用信息，这些数据的长期累积会显著增加磁盘空间的占用。以下是一些实际可行的清理策略。

1. 使用磁盘清理工具

使用Windows自带的磁盘清理工具是个简便途径。只需在C盘上右击，挑选“属性”，再点击“磁盘清理”，系统便会自动识别哪些文件可以删除。随后，你只需勾选“临时文件”、“下载内容”以及“回收站”等选项，最后点击确定即可。

2. 手动删除临时文件

按下Win键和R键，输入“%temp%”指令，进入临时文件存放的目录，接着全选里面的所有文件，然后进行删除操作。但要注意，有些正在被使用的文件可能无法被删除，遇到这种情况，请直接忽略这些文件。

3. 清理系统更新文件

在磁盘清理程序中挑选“清理系统文件”，对“Windows更新清理”选项进行勾选。这些文件是系统升级后留下的安装包，一般会占据数GB的存储空间。

4. 转移或删除大型文件

通过“存储感知”功能（在设置中找到系统，再进入存储）可以查看到哪些文件占据了较大的空间。可以将那些不常使用的视频、图片等体积较大的文件，移动到其他磁盘或外接的存储设备上。

5. 卸载不常用程序





在控制面板里，找到“程序和功能”这一选项，然后删除那些长时间未使用的软件。需要注意的是，某些专业软件可能附带许多组件，这些组件可能会占用较多空间。

6. 清理浏览器缓存

各个浏览器都保存了大量的缓存资料。我们可以在浏览器的设置中找到删除浏览记录的功能，通过定期进行清理，可以有效地节省出很多存储空间。

7. 禁用休眠文件

以管理员权限启动命令行工具，键入"powercfg -h off"指令，即可删除hiberfil.sys休眠文件，此文件的大小一般与内存大小相当。

8. 定期维护

每月应安排一次对系统的清扫工作。可以设立一个计划任务，以便系统能够自动进行磁盘的清扫。

清理前，最好先设立一个系统还原点以备不时之需。清理完成后，若发现存储空间依旧不够用，或许得考虑提升硬盘容量或者采用外接存储设备。